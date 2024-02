Pioli in tilt col doppio impegno. Milan, scatta l'allarme rosso (PODCAST)

Tra l'ultima sconfitta del Milan in campionato, ieri in casa del Monza, e la penultima, il 9 dicembre contro l'Atalanta, c'è un grande punto in comune. Sia dopo la trasferta di Bergamo, sia dopo quella in Brianza, l'impegno successivo per i rossoneri è una trasferta europea. Che sia una casualità che il Diavolo sia tornato a perdere proprio in concomitanza del ritorno del doppio impegno? Forse sì, ma forse no visto il rendimento della squadra tra ottobre e novembre, con tanti punti persi in campionato, moltissimi infortuni e il mancato accesso agli ottavi di Champions.

Pioli in tilt e allarme rosso

Le scelte confuse di Stefano Pioli ieri sera suggeriscono che forse l'allenatore rossonero non riesce a gestire bene la doppia competizione in calendario. Già da ieri sera, nei primi commenti a caldo della sconfitta contro il Monza, il turnover massiccio del tecnico di Parma viene messo sul banco degli imputati: non si critica tanto la volontà di aver fatto le rotazioni ma piuttosto le modalità con cui queste rotazioni sono state fatte. Qualcuno da mettere al posto di Thiaw, totalmente fuori condizione, eppure c'era... e non era Simon Kjaer, il cui turno di riposo era sacrosanto.

Un altro aspetto che va considerato sono i cartellini rossi. Nel podcast di MilanNews.it - insieme al commento sulle scelte sbagliate di Pioli, non solo quella di Thiaw - vengono illustrati i numeri molto negativi che il Milan sta raccogliendo in questa stagione alla voce espulsioni. Numeri da primato, non di certo tra i più onorevoli, e che denunciano anche altri problemi della squadra rossonera. In questo caso è proprio il caso di dirlo: un vero e proprio allarme rosso.

