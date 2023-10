Pioli può sorridere: le nazionali (per una volta) non hanno causato infortuni. Anzi: recuperi in vista

Con gli impegni della notte italiana in terra americana di Pulisic e Musah con gli Stati Uniti, di Thiaw con la Germania e di Pellegrino con l’Argentina, sono ufficialmente terminate le partite con le rispettive nazionali dei calciatori del Milan, i quali, man mano, torneranno nelle prossime ore a Milanello per preparare, agli ordini di Stefano Pioli, la sfida di domenica sera a San Siro contro la Juventus.

I rientri

La flotta dei rossoneri in giro per il mondo si allenerà per la prima volta verso il confronto con la squadra di Allegri solamente domani: i calciatori che hanno giocato ieri (i tre francesi Theo, Maignan e Giroud, chi ha disputato match in America, Tomori e Kjaer) usufruiranno chiaramente del mercoledì per rientrare in Italia, mentre Leao e Reijnders, impegnati lunedì, usufruiranno oggi di un ulteriore giorno di riposo. La nota di cronaca migliore per Pioli arriva, comunque, dalla mancanza di nuovi ingressi in infermeria: la sosta nazionali non ha causato problemi fisici a nessuno dei 13 coinvolti, se non per Okafor che, però, aveva subito un lieve trauma cranico di rientro da Genova.

La probabile formazione

Considerando, dunque, queste buone notizie e i possibili recuperi di questi giorni a Milanello di Loftus-Cheek, Krunic e Kalulu, Pioli contro la Juventus potrebbe schierare la seguente formazione: Sportiello in porta (Maignan è squalificato), Calabria a destra e Florenzi a sinistra (Theo squalificato) con Thiaw e Tomori centrali, Krunic in mediana con Loftus-Cheek e Reijnders mezzali, davanti Leao con Pulisic e Giroud.