Pioli può tornare a sorridere: riecco Kjaer e Origi. Rebic, c'è una possibilità (PODCAST)

Ep. 341 - Pioli può tornare a sorridere: riecco Kjaer e Origi. Rebic, c'è una possibilità

Cancellare il pareggio con la Roma e la sconfitta con il Torino e ripartire. La squadra di Pioli dovrà farlo dall’ostica trasferta di Lecce, dove mister Pioli può tornare a sorridere visto che l’infermeria inizia a svuotarsi: “Origi e Kjaer sono recuperati per domani”, così in conferenza stampa l’allenatore rossonero ha parlato di due recuperi importanti. Il belga e il danese andranno in panchina, con l’obiettivo di scendere in campo per mettere sulle gambe qualche minuto importante in vista del primo obiettivo stagionale: la Supercoppa italiana contro l’Inter.

Ed è proprio contro la squadra di Inzaghi che mister Pioli prova un recupero in extremis, come affermato in conferenza stampa: “Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri spero di riaverli a breve perchè abbiamo bisogno di tutti". Sembrava difficile vederlo per la gara di mercoledì, ma Pioli ha fiducia e nei prossimi giorni cercherà di capire le condizioni del croato. Nel podcast odierno analizziamo quelle che potrebbero essere le scelte di mister Pioli per la trasferta di Lecce. Buon ascolto!