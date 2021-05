PODCAST MN - Calabria-Milan: una stagione al top che profuma di rinnovo

Per diverso tempo, Davide Calabria è stato indicato come un brocco, un bidone, uno “non da Milan” e amenità simili. Ingiurie che lui ha incassato, sempre, in silenzio e mettendosi d’impegno per migliorare ulteriormente. Poi, dopo il primo lockdown, ecco che inizia a cambiare il vento. Dapprima la titolarità conquistata in allenamento e sottratta ad Andrea Conti, poi una nuova stabilità fuori dal campo che lo ha reso ancora più forte mentalmente e, come logica conseguenza, una stagione al top. Impossibile negare che Davide sia stato uno dei migliori terzini della Serie A e il miglior terzino italiano, per distacco, del nostro campionato. L’operazione al ginocchio al quale si è sottoposto ieri era necessaria, ma è stata programmata solamente dopo aver avuto la - triste - certezza della non convocazione in nazionale per gli europei. Se Mancini lo avesse chiamato, avrebbe posticipato, ma così non è stato. Un errore quello del CT, che va sottolineato e che dovrà essere sanato col nuovo corso con destinazione mondiali 2022. Ora ferie, riabilitazione e attesa della chiamata del club per il rinnovo che è strameritato.

