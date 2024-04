PODCAST - Un mese che vale una stagione: l'aprile di fuoco attende i rossoneri al varco

vedi letture

Il Milan si prepara ad affrontare la parte finale, quella decisiva, della sua stagione. I rossoneri hanno vissuto momenti altalenanti in questo 2023/24, ma nell'ultimo mese hanno trovato continuità di risultati e di rendimento, conquistando e consolidando la seconda posizione in campionato e allungando sulle inseguitrici per la Champions. In gioco c'è anche l'Europa League, in cui il Milan affronterà la Roma per un posto in semifinale.

Il mese di aprile sarà un mese di fuoco: i rossoneri dovranno prevalere sui giallorossi nella doppia sfida europea, affrontando nello stesso periodo Inter e Juventus in campionato. Pioli e compagnia devono lavorare tanto per affinare i dettagli e uscire illesi da questi 30 giorni che possono decidere una stagione intera. Per saperne di più, ascoltate l'analisi di MilanNews.it nel podcast odierno.

Di seguito il calendario completo del prossimo mese di aprile:

06/04, ore 15: Milan-Lecce, Serie A

11/04, ore 21: Milan-Roma, Europa League

14/04, ore 15: Sassuolo-Milan, Serie A

18/04, ore 21: Roma-Milan, Europa League

22/04, ore 20.45: Milan-Inter, Serie A

28/04, data e orario da confermare: Juventus-Milan, Serie A