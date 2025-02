probabile formazione Quasi obbligato il 4-4-2 con Pulisic, Leao, Joao e Santi insieme

vedi letture

Se Atene piange, Sparta non ride. È questo il messaggio che passa dalla conferenza stampa di Sergio Conceiçao, che al "de Kuip" ha presentato la sfida di Champions League di domani sera contro il Feyenoord. Gli olandesi hanno diversi infortunati, hanno perso Gimenez e hanno cambiato allenatore giusto ieri. Situazione difficile, ma anche quella dei rossoneri non è da meno. Conceiçao infatti ha parlato di 15-16 giocatori di movimento a disposizione per domani tolti i giovani che arrivano dalla lista B: il Milan non avrà a disposizione centrocampisti di riseva se non un Terracciano adattato. E anche per la mancanza di alternative che si sta andando verso un 4-4-2 molto offensivo.

Conceiçao ha detto che l'equilibrio è fondamentale, e domani ce ne vorrà tanto se scenderanno in campo dal primo minuto Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez tutti e quattro insieme. Si sono già visti in campo sabato sera ad Empoli, anche con un Milan in 10, ma era una situazione particolare dettata dall'andamento del match. Se domani dovesse essere riproposta dall'inizio sarà un test veramente importante. A centrocampo, con Musah squalificato e Loftus-Cheek infortunato, non possono che giocare Fofana e Reijnders. In difesa Walker e Theo sugli esterni, Tomori e Pavlovic dovrebbero essere riproposti come centrali: ma il mister ha sottolineato come in questo momento si fidi di tutti i suoi difensori.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-4-2)

16 Maignan

32 Walker 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

11 Pulisic 29 Fofana 14 Reijnders 10 Leao

7 Gimenez 79 Joao Felix

All. Sergio Conceiçao.

A disp.: Torriani, Sportiello, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Bartesaghi, Chukwueze, Abraham, Camarda.

Squalificati: Musah.

Diffidati: Theo, Fofana, Chukwueze.

DOVE VEDERE FEYENOORD-MILAN

Data: mercoledì 12 febbraio 2025

Ore: 21.00

Stadio: Feyenoord Stadium, Rotterdam (NED)

Diretta tv: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: José María Sánchez ESP

Assistenti: Raúl Cabañero ESP e Iñigo Prieto ESP

Quarto uomo: Guillermo Cuadra ESP

Video Assistant Referee: Juan Martínez Munuera ESP

Assistente Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado ESP