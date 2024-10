probabile formazione Verso Milan-Napoli: altra esclusione per Leao. Fonseca opta per lo stesso XI dell'Udinese

vedi letture

Il Milan ospita a San Siro il Napoli capolista, in una partita che dirà sicuramente tanto sulla stagione della formazione di Paulo Fonseca. A riposo nell'ultimo weekend di campionato per via del rinvio della partita di Bologna, il Diavolo affronterà i partenopei senza Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, che sconteranno proprio contro i partenopei la squalifica che si sarebbe dovuta estinguere nello scorso turno.

Per questo motivo l'allenatore portoghese farà nuovamente affidamento su Terracciano e Loftus-Cheek, che non saranno però le uniche novità di formazione. Thiaw dovrebbe tornare titolare al centro della difesa, con uno tra Pavlovic e Tomori al suo fianco. Altra esclusione invece per Rafael Leao, che nel corso dell'allenamento di oggi non è stato provato da Paulo Fonseca nella formazione titolare. Al suo posto pronto Noah Okafor.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 Royal 28 Thiaw 23 Pavlovic 42 Terracciano

29 Fofana 8 Loftus-Cheek

21 Chukwueze 11 Pulisic 17 Okafor

9 Morata

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2, Calabria, 23 Tomori, 20 Jimenez, 33 Bartesaghi, 80 Musah, 18 Zeroli, 10 Leao, 73 Camarda. All. Paulo Fonseca

Squalificati: Theo Hernandez, Tijjani Reijnders

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Gabbia, Abraham, Jovic

Ballottaggi: Tomori-Pavlovic

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: COLOMBO

Assistenti: BERTI - VECCHI

IV uomo: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Data: martedì 29 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milan

TV: DAZN

Web: MilanNews.it