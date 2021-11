Raiola torna al Milan dopo il caso Donnarumma, ma stavolta… (PODCAST)

Dopo il caso/caso legato al rinnovo di Gigio Donnarumma, Mino Raiola è tornato quest’oggi a casa Milan per parlare del futuro dei due assistiti attuali presenti nella rosa rossonera. Si tratta di Alessio Romagnoli e di Zlatan Ibrahimovic.

Il futuro dei due nella prossima stagione è appeso all’esito positivo delle trattative che si stanno svolgendo e che si svolgeranno in questo settimane; Come dichiarato ufficialmente dal Milan, dunque, non c’è alcun problema a trattare col potente procuratore olandese.

