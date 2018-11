Reina: "Donnarumma grande portiere, cerchiamo tutti di aiutarlo. Futuro? Gioco tre anni, poi farò l'allenatore"

Intervistato dalla trasmissione "El Transistor" su Onda Cero, Pepe Reina ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sul suo momento: "Voglio godermi il calcio giocato per questi tre anni ma studierò per diventare in futuro un tecnico vincente".

Sul suo futuro da allenatore: "Se allenerei il Real? Magari arrivasse questa occasione. Squadre come Barcellona, che mi ha formato come calciatore ma anche come persona, e Real sono il sogno di qualsiasi allenatore".

Sulla sua carriera: "La mia tappa al Liverpool ha rappresentato il miglior momento della mia carriera".

Su Donnarumma: "Gigio ha 19 anni e grandi margini di miglioramento. Cerchiamo tutti di aiutarlo, è un portiere che sarà molto importante nel panorama mondiale e sarà per molti anni il portiere della Nazionale".

Sull'impatto di Cristiano Ronaldo in Serie A: "È un'attrazione per il campionato italiano, credo che sia salito il livello di attenzione verso la serie A dopo il suo arrivo. È un giocatore che crea grande entusiasmo".