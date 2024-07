Scelto il secondo primo nome per l’attacco del Milan. Cala Abraham

In attesa dell’ufficialità di Alvaro Morata, il Milan vuole regalare a Paulo Fonseca un altro attaccante. D’altronde, lo aveva preannunciato anche Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Fonseca: “Tre attaccanti? Possibile. Jovic è già nostro, c'è l'attaccante X (che é Morata, ndr), poi dipende dalle situazioni di mercato per il terzo".

Occasione

E l’occasione i mercato di cui ha parlato lo svedese può essere nata ieri con l’ufficialità del trasferimento di Serhou Guirassy al Borussia Dortmund, che chiuderebbe le porte della titolarità in giallonero a Niclas Fullkrug. Il Milan ha, di conseguenza, allacciato subito contatti positivi con l’attaccante tedesco che, a sua volta, ha dato la sua grande disponibilità a trasferirsi rossonero. Bisognerà ora parlare con il Borussia Dortmund che chiede 15 milioni di euro per la sua punta trentunenne.

L’altro nome

Sullo sfondo, almeno per il momento, resta il nome di Tammy Abraham. L’attaccante della Roma si è infortunato due giorni fa a livello muscolare, ma il suo problema non preoccupa più di tanto.affermare il possibile approdo a Milano l’inglese è, dunque le alte richieste della Roma, che per il suo attaccanti chiede 30 milioni di euro senza contropartite. La domanda secondo il Milan è troppo elevata: in questo momento è difficile pensare che Abram possa trasferirsi in rossonero. Il primo obiettivo è Füllkrug.

