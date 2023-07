Soccer Champions Tour, Juventus-Milan: le probabili formazioni

Prime prove di vero Milan, dunque, con Pioli che manderà in campo l'undici migliore dall'inizio. In porta ci sarà Mike Maignan, che prende il posto di Sportiello che aveva iniziato tra i pali il match con il Real Madrid. In difesa il quartetto sarà formato da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. La mediana a tre prevede la presenza di Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders mentre il trio offensivo sarà formato da Pulisic, Giroud e Rafael Leao.

In casa Juventus, invece, Max Allegri prosegue con il suo 3-5-2 che avrà in Timothy Weah la novità principale come esterno di destra a tutta fascia. Indisponibili Vlahovic, Pogba e Rovella con la coppia d'attacco che sarà formata da Kean e Chiesa. Di seguito le probabili formazioni del match che potrete seguire su Sky Sport Summer e Dazn a partire dalle 4.30 del 28 luglio:

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 22 Weah, 16 McKennie, 5 Locatelli, 20 Miretti, 27 Cambiaso; 18 Kean 7 Chiesa. A disp. 36 Perin, 23 Pinsoglio, 38 Daffara, 12 Alex Sandro, 24 Rugani, 37 Huijsen, 32 De Winter, 41 Nicolussi Caviglia, 28 Barrenechea, 47 Nonge, 43 Iling Jr, 11 Kostic, 30 Soulé, 39 Yildiz, 14 Milik. All. Allegri

MILAN (4-3-3): 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Loftus-Cheek, 33 Krunic, 14 Reijnders; 11 Pulisic, 9 Giroud, 10 Leao. A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 20 Kalulu, 82 Simic, 95 Bartesaghi, 7 Adli, 32 Pobega, 85 Zeroli, 56 Saelemaekers, 17 Okafor, 18 Romero, 29 Colombo, 70 Chaka Traoré, 90 De Ketelaere. All.: Pioli

Arbitro: Tim Ford