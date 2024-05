Stagione (quasi) al capolinea: come sono andati gli acquisti estivi del Milan?

vedi letture

Al termine della gara di sabato tra Juventus e Milan, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani si è presentato ai microfoni sottoponendosi alle domande dei giornalisti. Uno dei concetti più battuti dal dirigente è stato sul mercato estivo dello scorso anno: "L'anno scorso abbiamo fatto una rivoluzione, abbiamo cambiato parecchi giocatori perché pensavamo di doverlo fare. Quest'anno sarà un lavoro più mirato per fare dei ritocchi per migliorare la squadra". Effettivamente la scorsa finestra estiva, i rossoneri sono intervenuti in maniera massiccia sul mercato, investendo su diversi giocatori. Gli acquisti di Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Chukwueze, Okafor, Pellegrino e Jovic. E gli ingaggi di Sportiello e Luka Romero. Nel podcast di oggi tracceremo un bilancio del mercato estivo rossonero.

Giunti a quattro partite dalla conclusione della stagione, è arrivato il momento di provare a tirare le somme per un mercato che, specie nella prima parte di stagione, è stato da molti giudicato come fallimentare ma che in realtà, nelle individualità, si è rivelato essere molto positivo: i numeri messi insieme dai nuovi rossoneri sono numeri importanti, con alcuni calciatori che hanno fatto registrare la miglior stagione della loro carriera a livello statistico. Il punto a sfavore è che tutti hanno avuto momenti di adattamento diversi e all'interno del gruppo squadra, da un punto di vista tattico, hanno faticato e ancora faticano, per certi aspetti, a trovare la posizione migliore. Ma sotto questo punto di vista, non è detto che sia una loro colpa. Questo aspetto tattico ha pagato soprattutto nei big match dove spesso non sono riusciti a fare la differenza come nelle altre partite.

Di seguito si riportano i numeri, tra gol e assist, del mercato estivo rossonero 2023/2024. A livello statistico, nell'era di Stefano Pioli, è stata la miglior stagione per i nuovi acquisti, con 64 partecipazioni totali al gol:

GOL

TOTALE: 44

Pulisic: 13

Loftus-Cheek: 10

Jovic: 9

Okafor: 6

Reijnders: 3

Chukwueze: 3

ASSIST

TOTALE: 20

Pulisic: 8

Reijnders: 4

Okafor: 2

Chukwueze: 2

Musah: 2

Loftus-Cheek: 1

Jovic: 1

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST