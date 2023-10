Straordinari per il tridente Leao-Giroud-Pulisic: a Napoli a caccia del gol (PODCAST)

Ep. 401 - Milan "leggero" in attacco. A Napoli per ritrovare la via del gol

L'ultima volta che i tifosi del Milan hanno esultato per un gol era a inizio mese, quando Pulisic insaccava alle spalle di Martinez il gol vittoria contro il Genoa. Da lì in poi due partite, due big match, due sconfitte: zero gol. La statistica si fa ancora più crudele se si pensa a quando è stata l'ultima volta che i sostenitori del Diavolo hanno gioito per un gol in Europa: 18 aprile, rete di Giroud contro il Napoli nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Da lì in poi zero gol in cinque gare europee consecutive. Un record negativo.

Il tridente composto da Leao, Giroud e Pulisic, costretto ancora una volta agli straordinari visti gli infortuni di Chukwueze e Jovic e le condizioni non delle migliori di Okafor, dunque è chiamato a tornare a segnare nell'importante gara di campionato contro il Napoli. Nel podcast odierno analizziamo come fare male ai partenopei. Buon ascolto!