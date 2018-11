Strinic a Sky: "Ho avuto paura di smettere. L'obiettivo sarebbe tornare per Milan-Fiorentina del 22 dicembre"

Queste le parole rilasciate da Ivan Strinic ai microfoni di Sky:

Sul problema al cuore: "Non ho avuto mai nulla del genere nella mia vita ed è normale avere paura. Sono passati tre mesi molto velocemente perché sono stato con la mia famiglia e gli amici e li voglio ringraziare. Ora sono qui, in nuovo episodio della mia vita, e sono molto felice. Ho avuto paura di smettere di giocare a calcio, mi avevano detto che dovevo fermarmi per almeno 3 mesi. Ho fatto controlli ogni mese e mi hanno detto che era tutto ok e avrei potuto riprendere ad allenarmi".

Sulla ripresa degli allenamenti: "L'accoglienza di Gattuso e della squadra è stata emozionante, mi hanno fatto un applauso".

Sul ritorno in campo: "Ora devo ripartire da zero con la preparazione, mi alleno e poi vedremo. L'obiettivo sarebbe tornare per Milan-Fiorentina (22 dicembre, ndr) ma è difficile adesso fare programmi".

Sul derby di Genova: "Nel derby tiferò per la Samp naturalmente, ho giocato lì ed è stata una meravigliosa esperienza in una bellissima città”.