Tonali verso il Newcastle. Dall'Inghilterra: "Accordo vicino col Milan per 70 milioni circa"

James Horncastle e David Ornstein, autorevoli giornalisti britannici, riportano la seguente notizia di calciomercato del Milan riguardante il futuro di Sandro Tonali sul The Athletic: "Il Newcastle United - si legge - è vicino a un accordo con l'AC Milan per ingaggiare il nazionale italiano Sandro Tonali per un compenso di circa 70 milioni di euro dopo i colloqui positivi di oggi. Il Newcastle ha proposto un'offerta alta per acquistare Tonali e dopo un'offerta di circa 50 milioni di euro martedì, la situazione è progredita dopo le trattative dal vivo di oggi. Trattativa soggetta alle negoziazioni finali".

