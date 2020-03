Ufficiali le date della 27° e della 28° giornata di Serie A: ecco gli orari del Milan

La Lega Serie A ha ufficializzato come proseguirà il campionato a partire dal 13 marzo, weekend in cui si sarebbe dovuta giocare la 28° giornata di ritorno e in cui, invece, si giocherà la 27°. Il calendario della gare perciò, slitta interamente di una settimana. Questo, dunque, il programma per quanto riguarda i rossoneri:

27° giornata di ritorno

Verona-Napoli: venerdì 13 marzo ore 18.30 su Sky

Bologna-Juventus: venerdì 13 marzo ore 20.45 su Sky

SPAL-Cagliari: sabato 14 marzo ore 15 su Sky

Genoa-Parma: sabato 14 marzo ore 18.00 su Sky

Torino-Udinese: sabato 14 marzo ore 20.45 su DAZN

Lecce-Milan: domenica 15 marzo ore 12.30 su DAZN

Atalanta-Lazio: domenica 15 marzo ore 15.00 su Sky

Fiorentina-Brescia: domenica 15 marzo ore 15 su DAZN

Inter-Sassuolo: domenica 15 marzo ore 18.00 su Sky

Roma-Sampdoria: domenica 15 marzo ore 20.45 su Sky



28° giornata di ritorno

Lazio-Fiorentina: venerdì 20 marzo ore 20.45 su Sky

Brescia-Genoa: sabato 21 marzo ore 15.00 su Sky

Sampdoria-Bologna: sabato 21 marzo ore 18.00 su Sky

Juventus-Lecce: sabato 21 marzo ore 20.45 su DAZN

Sassuolo-Verona: domenica 22 marzo ore 12.30 su DAZN

Cagliari-Torino: domenica 22 marzo ore 15.00 su DAZN

Napoli-SPAL: domenica 22 marzo ore 15.00 su Sky

Udinese-Atalanta: domenica 22 marzo ore 15.00 su Sky

Milan-Roma: domenica 22 marzo ore 18.00 su Sky

Parma-Inter: domenica 22 marzo ore 20.45 su Sky