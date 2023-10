Un Milan formato USA: Pulisic e Musah centrali nel progetto di Pioli (PODCAST)

Ci sono tanti piacevoli temi emersi dopo la vittoria di Marassi contro il Genoa. Tra questi sicuramente la prestazione positiva di Yunus Musah, giovane americano ex Valencia, autore del suo primo assist in rossonero per il compagno di nazionale Christian Pulisic. Un inizio sorprendente per il classe 2002, che dopo qualche panchina iniziale ha trovato continuità in campo con prestazioni di assoluto livello.

Di livello anche le prestazioni di Pulisic. Lo statunitense ha totalizzato 4 gol e 1 assist in 8 partite, 7 delle quali giocate dall'inizio. La sua media minuti disputati è di 72 a partita, con un gol ogni 143. Impressionanti numeri per un calciatore appena arrivato in Serie A. Sorprendenti anche i dati difensivi: sono addirittura 3 i palloni recuperati a partita dall'esterno offensivo del Milan.