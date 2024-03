Una certezza per il presente e base per il futuro. Dal mercato 40 gol e 17 assist: è record nell'era Pioli

In questo momento il Milan sta ottenendo dei risultati pienamente in linea con il valore della rosa e le ambizioni del Club. Il merito è, certamente, di tanti fattori, ma tra i principali artefici vi sono sicuramente gli acquisti del calciomercato estivo che stanno rendendo - e hanno reso - in maniera molto positiva, forse anche oltre le aspettative di inizio stagione.

I numeri

Con le reti di Pulisic e Chukwueze a Verona, il mercato rossonero è arrivato a quota 40 gol stagionali e 17 assist, tra campionato e coppe varie. L'anno scorso il mercato portò il misero bottino di 5 gol, tre delle quali segnate da Pobega che era tra l'altro un giocatore rientrante dal prestito. Con l'arrivo a quota 40 marcature, il Milan ha superato il record di gol segnati dai nuovi dell'era Pioli che era stato eguagliato dopo Praga con 38 gol. Correva l'anno 2019/2020 e Ibrahimovic e Rebic furono le cause maggiori delle tante reti segnate. Oggi i loro eredi sono Pulisic, Loftus, Jovic e Okafor su tutti...

Le parole di Pioli

Non si può, dunque, parlare di mercato fallimentare. Anzi: il mercato ha già portato tanti benefici e, senza ombra di dubbio, ne porterà ancora nei mesi a venire. Ne è sicuro anche Stefano Pioli, intercettato sul tema nella conferenza stampa post Verona-Milan: "Il club ha lavorato bene durante il mercato, l'ho sempre sostenuto. Abbiamo preso giocatori di livello. Ci sono le basi per fare bene anche in questa stagione, anche se non riusciremo a vincere lo Scudetto quest'anno, e per far bene anche in futuro". Ecco, il futuro: con queste buonissime basi...