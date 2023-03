Fonte: dagli inviati, Vitiello e Gioia

Come documentato dagli inviati della redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale e l'Ad del Milan Giorgio Furlani sono arrivati in questi istanti a Palazzo Marino, dove incontreranno il Sindaco di Milano Beppe Sale per fare un punto sulla situazione del nuovo stadio che il Milan vuole costruire.