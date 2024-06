VIDEO MN - Casa Milan, Camarda è arrivato è arrivato per la firma sul contratto

Pochi istanti fa, Francesco Camarda è arrivato a Casa Milan per firmare il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2027. Il giovane attaccante, che nella prossima stagione sarà uno degli attaccanti della formazione Under 23 milanista, è entrato in auto nella sede rossonera insieme ai suoi genitori e ai suoi agenti.

Ecco il video girato dall'inviato di Milannews.it fuori da Casa Milan: