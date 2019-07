VIDEO MN - Finita la prima parte delle visite di Theo Hernandez: domani gli ultimi test e la firma

Dopo l'arrivo a Linate alle 17.00, Theo Hernandez ha appena concluso la prima parte delle visite mediche con il Milan presso la clinica “La Madonnina”, durate circa dure ore - testimonia l'inviato di MilanNews.it - Il terzino, che arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per 20 milioni, proseguirà l’iter dei test domani mattina mentre nel pomeriggio è atteso a Casa Milan per apporre la firma sul contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi per i prossimi 5 anni dove percepirà uno stipendio da circa 2 milioni all’anno.

Dall'inviato Antonio Vitiello

