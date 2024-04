3-0 al Lecce, Tuttosport esalta i rossoneri: "Il Milan si scopre irresistibile"

All'indomani del 3-0 contro il Lecce, Tuttosport esalta così i rossoneri: "Il Milan si scopre irresistibile". Settima vittoria di fila del Diavolo tra campionato e coppe, cosa che non capitava dal 2006 con Carlo Ancelotti in panchina. La squadra di Pioli arriva in ottima forma all'appuntamento di giovedì contro la Roma, nella gara di andata dei quarti di Europa League.

Dopo il successo contro il Lecce, il tecnico rossonero ha dichiarato in conferenza stampa: "Stiamo bene, però dobbiamo assolutamente insistere. Oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo, nelle prossime il nostro livello dovrà essere molto alto. Dobbiamo preparare al meglio la partita di giovedì, perché è un appuntamento importante. Dobbiamo cercare di prenderci un po' di vantaggio alla prima partita. Se è il momento migliore della stagione? Non è stato semplice nemmeno oggi, abbiamo concesso una traversa che poteva riaprire la gara. Avevo la sensazione che potevamo fargli male in qualsiasi momento... Ho fatto anche rifiatare qualcuno e dato minutaggio a chi ne aveva bisogno".