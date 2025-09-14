4 mesi dopo la finale di Coppa Italia. Il CorSport: "Milan-Bologna ci risiamo"

4 mesi esatti fa il Bologna batteva allo stadio Olimpico di Roma il Milan nella finale di Coppa Italia, rendendo ancora più amara la stagione del Diavolo. 120 giorni dopo la formazione di Max Allegri ha la possibilità di "riscattarsi", anche se al tecnico livornese poco importa di quello che è successo nella passata stagione, in quanto gli preme più la sconfitta in casa contro la Cremonese di quasi un mese fa.

Il Milan ha bisogno di tornare a vincere in casa, ed anche bene, soprattutto a fronte delle vittorie di Juventus e Napoli che a quanto pare già avrebbero messo la freccia. Non c'è tempo da perdere, ma soprattutto non c'è possibilità di lasciare altri punti per strada, anche se la partita di questa sera non è delle più semplici. E in merito alla sfida di San Siro Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Milan-Bologna ci risiamo", nella speranza che lo spettacolo in campo possa essere tanto.