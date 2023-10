A caccia di un vice Giroud, Tuttosport: "Torna l'ipotesi Taremi"

L'estate prossima non si potrà più rimandare, il Milan dovrà comprare un attaccante. Già nell'ultima sessione ci si aspettava l'arrivo di una punta che potesse fare da vice o comunque da valida alternativa a Olivier Giroud. Tuttosport questa mattina affronta l'argomento e titola: "Come vice Giroud torna l'ipotesi Taremi". La lista dei nomi è lunga: al momento i più caldi sono David, Gimenez, Sesko e Zrikzee. Ma tutto può accadere e il club rossonero potrebbe decidere di intervenire anche a gennaio, specialmente se il rendimento di Jovic dovesse continuare a mantenersi poco produttivo.

In questo senso l'ipotesi Taremi non sarebbe più da scartare. L'affare con l'iraniano è saltato solo a causa di un problema di commissioni e il giocatore non sembra intenzionato a rinnovare con il Porto il contratto che gli scade al termine della stagione. BIsognerà capire se i portoghese sono disposti a liberarlo già a gennaio, essendo in corsa per gli ottavi di Champions, oppure se mantenerlo nella lista per un possibile colpo in estate.