A centrocampo si rimane così, Tuttosport: "Nessuna offerta per Krunic"

vedi letture

Per il momento si rimane così. A cinque giorni dalla chiusura del mercato e con un ruolo da titolare (a oggi) inamovibile, Rade Krunic non si muoverà da Milano in questa sessione di trattative, salvo clamorosi colpi di scena con offerta irrinunciabili. Tuttosport questa mattina, infatti, titola: "Nessuna offerta per Krunic". Nè il Fenerbahçe nè il Lione hanno presentato un'offerta di almeno 12 milioni e dunque il bosniaco è sempre più sicuro di rimanere. Anche Pioli, dopo il Torino, ha confermato che Krunic rimarrà.