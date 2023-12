A pranzo Milan-Monza, il CorSport titola: "Kjaer torna per aiutare. Il Milan in allarme"

La situazione indisponibili in casa Milan non migliora. Se Kjaer, come titola il Corriere dello Sport, "torna per aiutare" in extremis la difesa rossonera nonostante abbia solamente due allenamenti in gruppo nelle gambe, Yunus Musah non sarà a disposizione di Stefano Pioli a causa di un affaticamento muscolare che gli priverà di esserci col Monza ma anche a rischio con la Salernitana il 22 dicembre.

"Il Milan in allarme", titola sempre il Corriere dello Sport. Musah si aggiunge ad una lunga lista di infortunati. Per lo statunitense ex Valencia è il primo infortunio stagionale. Oltre a lui, ecco gli altri infortunati della rosa rossonera e che torneranno solamente nel nuovo anno: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Pellegrino, Caldara.