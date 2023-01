A Salerno è emergenza in attacco: out anche Rebic, Pioli valuta le soluzioni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A pochi giorni dalla gara di Salerno, mister Stefano Pioli non può sorridere di certo: dopo Origi, le amichevoli hanno mandato ko anche Ante Rebic a causa di un problema all'adduttore sinistro. Come scrive Tuttosport, contro la Salernitana è emergenza in attacco: con il belga e il croato indisponibili, tra le soluzioni c'è Olivier Giroud, che potrebbe essere chiamato agli extra, oppure Charles De Ketelaere centravanti. Da non escludere anche la mossa Marko Lazetic.