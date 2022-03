A. Serena: "Milan, l’uomo decisivo nella corsa scudetto può essere Leao"

MilanNews.it

Aldo Serena, ex attaccante rossonero, ha parlato così della corsa scudetto alla Gazzetta dello Sport: "Favorita? In questo momento dico Milan e non solo per il vantaggio dei punti in classifica ma perché ultimamente ha dimostrato di saper vincere anche le partite sporche, risicate. Significa che hanno la convinzione giusta. L’uomo determinante in questa fase della stagione può essere Leao, ovviamente un milanista. Ha un verve superiore agli altri, e margini di miglioramento ancora inesplorati. Potenzialmente può risolvere qualsiasi partita, costruendo occasioni per sé o per i compagni: commette ancora qualche errore nelle scelte, ma ha qualità abbinata a velocità, può creare la superiorità numerica, mettere in condizioni di difficoltà ogni avversario. Per Pioli potrà essere determinante per sbloccare l’equilibrio".