Abatantuono sul Milan: "Ora che la società è tornata solida, la squadra ha ripreso a fare risultati. Gattuso straordinario"

In merito al momento del Milan e alla corsa Champions, Diego Abatantuono, noto attore e grande tifoso milanista, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ero allo stadio per Milan-Empoli e mi sono divertito, molto meno col Sassuolo: un calo ci può stare, l’importante è riprendere a vincere costruendo come facevamo prima. Vorrei un finale di stagione giocato alla grande, a prescindere dalla qualificazione in Champions. C’è pure una Coppa Italia da vincere. Corsa Champions? Nelle ultime stagioni c’era un vuoto di dirigenza, ora che la società è tornata solida la squadra ha ripreso a fare risultati. Devo essere sincero, a inizio campionato avrei messo la firma per arrivare lassù a giocarmela. Gattuso è stato straordinario: ha compattato il gruppo e lo ha fatto crescere, ora bisogna tenere il passo perché sarà dura. Non ci sono solo Inter, Roma e Lazio: mi preoccupa l’Atalanta, sa giocare a calcio".