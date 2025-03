Abbandonati anche da San Siro. La Gazzetta: "Leao e Theo, è finita"

Nei confronti di Theo Hernandez e Rafael Leao c'è oramai tolleranza zero. I tifosi del Milan si sono sentiti traditi da coloro i quali avrebbero dovuto trascinare la squadra alla vittoria, ma invece hanno solo contribuito, attivamente, al fallimento del Diavolo. Più il francese del portoghese, che comunque dall'inizio della stagione si è già visto in più occasioni battibeccare con i tifosi presenti sugli spalti, quasi a disinteressarsi della partita per difendere il proprio onore.

Potremmo dunque dire che questi due giocatori sono stati abbandonati anche da San Siro, la loro squadra, con il Milan pronto a prendere nota di questa cosa ed andare avanti, lasciandosi alle spalle quanto di bello c'è stato in tutti questi anni. In merito a questo discorso La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in prima pagina senza mezzi termini: "Leao e Theo, è finita".