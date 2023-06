Addio Berlusconi, il messaggio della famiglia sui principali giornali di oggi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' passata quasi una settimana dalla morte di Silvio Berlusconi, presidente del Monza e storico ex presidente del Milan. Dopo le commoventi esequie nel Duomo di Milano di mercoledì, questa mattina la famiglia ha voluto ringraziare tutti quanti per l'affetto ricevuto in quest'ultima settimana con un messaggio su ciascun giornale uscito in edicola questa mattina che inizia con un "Grazie." iniziale in grande. Poi continua: "Siamo davvero commossi per l'amore e la vicinanza che avete manifestato per la scomparsa di nostro papà. La presenza fisica a Milano per l'ultimo saluto. Le ore trascorse davanti alla residenza di Arcore.

Le parole di affetto e stima affidate a tv, radio e social network. I fiori, le lettere, i messaggi, i biglietti, le centinaia e centinaia di necrologi su tutti i giornali. Gesti e parole che ci hanno riempito il cuore. Un abbraccio a tutti. La famiglia Berlusconi"