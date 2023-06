Addio Berlusconi, Tuttosport: "Milan, ora intitolagli lo stadio"

MilanNews.it

L'addio di Silvio Berlusconi, storico presidente rossonero, è ancora vivo nel ricordo dell'ambiente rossonero. Tuttosport ha commentato così nelle sue apgine di questa mattina: "Milan, ora intitolagli lo stadio". L'idea è stata lanciata nelle ore successive alla sua morte da diversi ex calciatori.

Lo stesso Cavaliere lo serbava nel cuore come il desiderio tanto che in passato aveva commentato su Santiago Bernabeu: "Ho vinto quanto Bernabeu: a lui hanno dedicato lo stadio in vita, spero che me ne dedichino uno da morto...". Per quanto riguarda la fattibilità di questa operazione, la stessa potrebbe essere agevolata nel momento in cui i rossoneri avranno uno stadio di proprietà.