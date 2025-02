Addio Champions. Tuttosport: "Bologna, colpo di mano. Ciao Milan"

Colpo Champions del Bologna di Vincenzo Italiano, che ieri sera al Dall'Ara ha battuto un Milan tanto presuntuoso quanto fragile segnandone il percorso in campionato. La partita è stata però caratterizzata da una serie di errori piuttosto importanti da parte del direttore di gara Mariani, indirizzando così la partita a favore dei rossoblù.

Certo, la squadra di Vincenzo Italiano per voglia e spirito ha meritato decisamente di più rispetto a quella di Conceiçao, ma il tocco di polso di Fabbian rientra in quella lista di situazioni che hanno cambiato l'inerzia del match, anche perché da quest'occasione il Bologna ha poi pareggiato. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato "Bologna, colpo di mano. Ciao Milan", riferendosi al fatto che con questa sconfitta le speranze Champions del Diavolo si sono assottigliate quasi allo zero, ma solo perché la matematica non l'ha ancora condannato del tutto.