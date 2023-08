Adli "vede" il campo, Tuttosport: "Studia da vice Krunic"

Tra i diversi spunti proposti ieri pomeriggio da Stefano Pioli in conferenza stampa, uno importante relativo a Yacine Adli che potrebbe rimanere nella rosa rossonera nel corso di questa stagione. Il tecnico rossonero ha infatti sottolineato come il francese sia stato impiegato in pre-campionato come prima alternativa a Rade Krunic che avrà i gradi di centrocampista centrale titolare in attesa del ritorno di Bennacer. Tuttosport ha titolato: "Adli studia da vice Krunic" perché è stato quello che Pioli ha effettivamente detto. Queste le parole dell'allenatore emiliano: "Ho provato Krunic come vertice basso e come suo vice Adli che mi sta dando buone risposte. L’ho trovato motivato ma lo è sempre stato, malgrado l’ho scelto poco in passato.

Se vuole lavorare anche in quella posizione, dal punto di vista difensivo e di posizione deve lavorare: ha dato la disponibilità per farlo. Può giocare anche mezzala".