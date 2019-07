Affare Veretout, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan stringe"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, si sofferma sulla trattativa per il centrocampista francese, Jordan Veretout, che coinvolge tre squadre. "Il Milan stringe", titola la rosea, che poi aggiunge: "C’è tensione su Veretout nel ritiro viola". I tifosi della Fiorentina hanno contestato il giocatore, il quale spera al più presto di lasciare la società di Commisso per cominciare una nuova avventura. Roma e Napoli sono gli altri club interessati al classe ’93.