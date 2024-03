Alla fine il protagonista è sempre Leao. La Gazzetta: "Notte da vero 10"

Alla fine il protagonista del Milan è sempre Rafael Leao. E anche ieri lo ha dimostrato. Nonostante una partita non brillante del Milan in avvio, con i rossoneri che hanno sofferto i pochi spazi offerti dallo Slavia, in un modo o nell'altro il portoghese è riuscito a essere decisivo con i pochi palloni arrivati. Marcato quasi a uomo, è stato difficile per il numero 10 avere delle occasioni concrete e dunque ne ha create sue con i due palloni che gli sono capitati tra i piedi, confezionando due assist. Per questo oggi la Gazzetta dello Sport commenta così la gara del portoghese: "Leao, notte da vero 10".

Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il portoghese ispira con il telecomando. Pulisic & co segnano". E poi ancora la rosea: "Se il Milan andrà a Praga con maggior sicurezza il merito è della sua stella che con i suoi lampi ha messo in ginocchio gli avversari". Ieri è stata una partita stile Leao con alcune pause durante la gara, non necessariamente per "colpa" sua e poi grandi accelerate che piegano le gambe agli avversari.