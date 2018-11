Allarme Milan, La Gazzetta dello Sport: "Ha la difesa a pezzi"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in prima pagina, pone l’accento sull’emergenza infortuni che ha colpito il club rossonero. alla lunga lista degli infortunati si è aggiunto anche il capitano milanista: "Stop Romagnoli per contrattura", titola la rosea, che aggiunge sempre di spalla: "Il Milan in allarme, ha la difesa a pezzi". Una situazione a dir poco complicata per Gattuso, che si ritrova a dover preparare la delicata sfida dell’Olimpico con la Lazio con gli uomini contati. Il reparto arretrato, senza dubbio, è quello più colpito, ma anche a centrocampo le assenze sono pesanti.