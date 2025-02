Alle 20.45 il recupero della 9^ giornata. La Gazzetta: "Il Milan a Bologna. Champions o mai più"

Manca sempre meno ad un appuntamento che il Milan non può assolutamente permettersi di fallire. Alle 20.45, presso lo stadio Renato Dall'Ara, la formazione di Sergio Conceiçao sarà ospite del Bologna di Vincenzo Italiano per il recupero della nona giornata di Serie A dal sapore europeo. Entrambe le squadre hanno infatti l'obbligo di vincere per mantenere vivi i propri sogni europei, e dunque neanche un pareggio potrebbe farle tornare a casa contente.

Ci sono però due lati della medaglia: mentre il Bologna non ha nulla perdere, per il Milan questa partita potrebbe valere una stagione. In merito alla delicatezza dell'appuntamento La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in prima pagina "Il Milan a Bologna. Champions o mai più", quasi a voler lasciare intendere che davvero oggi è l'ultimo treno che il Diavolo può prendere per l'Europa che conta.