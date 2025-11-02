Allegri chiede una prova di coraggio. Il CorSport: "Milan al max"

L'emergenza infortuni non può reggere come alibi, anche perché Massimiliano Allegri è il primo che non vuole crearne, convinto che la sua squadra sia forte ma soprattutto preparata ad affrontare una stagione del genere senza competizioni europee. Certo, qualche errore di valutazione soprattutto nella scelta del numero dei giocatori di movimento è stato commesso, ma per quello ci sarà gennaio.

Adesso conta il campo e i risultati, e al netto di tutto l'allenatore toscano chiede ai suoi ragazzi una prova di coraggio contro una Roma in fiducia ma soprattutto intenzionata a riprendersi la testa della classifica, ma questa volta in solitaria. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Milan al max", nonostante continuino a mancare giocatori di livello ed importanti come Rabiot e Pulisic.