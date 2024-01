Allegri, Mourinho e Pioli "panchine incerte". Repubblica: "The last dance"

La Repubblica questa mattina propone un'analisi sugli allenatori che da più tempo sono in Serie A con la propria squadra e che alla fine di questa stagione, rischiano di dover concludere la loro esperienza. Il titolo del pezzo è evocativo: "The last dance". E nel sottotitolo vengono fatti i nome di tre tecnici nello specifico: "Allegri, Mourinho e Pioli, le incerte panchine dei vip che stravolgeranno la Serie A".

Dopo alcuni anni di stabilità da questo punto di vista, la prossima estate potrebbero esserci diversi stravolgimenti. A Mourinho scadrà il contratto a Roma, Pioli ha rischiato nelle ultime settimane, Allegri stesso vive in una sorta di limbo. Senza considerare poi il Napoli che sicuramente cambierà dopo il flop Garcia e il ripiegamento di fortuna su Mazzarri. Anche Sarri rischia mentre Simone Inzaghi sembra l'unico solido sulla panchina.