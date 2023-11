Alternativa immediata a Giroud, Tuttosport: "Obiettivo Adams per il Milan"

Luka Jovic sta deludendo o meglio non sta facendo nulla per convincere Pioli e il Milan a investire in futuro su di lui. Per questa ragione il club si guarda già intorno per un nuovo attaccante già a gennaio che possa costituire - finalmente - una valida alternativa a Giroud. Questo il titolo di Tuttosport: "Obiettivo Adams per il Milan". Il nome forte delle ultime ore è quello di Akor Adams, attaccante classe 2000 del Montpellier.

La cifra del suo cartellino al momento si attesta sugli 8 milioni ed è abbordabile, specialmente per il mercato di riparazione. Moncada intanto ha visionato dal vivo Serhou Guirassy dello Stoccarda, autore di un gol nella vittoria sul Dortmund. Il guineano, però, preferirebbe un trasferimento in Premier League. Il nome di Jonathan David, invece, rimane vivo ma per il mercato estivo.