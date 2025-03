Altra sconfitta in quel di Napoli. Il CorSera in prima pagina: "Milan, crisi senza fine"

Considerate le vittorie delle avversarie, il Milan aveva l'obbligo di tornare da Napoli con 3 punti in più in classifica anche per alimentare le speranze Champions League. Come spesso accaduto nel corso di questa stagione, però, la formazione rossonera ha deluso ogni sorta di aspettative approcciando male ad una partita importantissima che alla fine è stata poi persa.

Le vittorie contro Lecce e Como possiamo dire avere alla fine illuso, anche perché il quarto posto si è allontanato di ulteriori tre punti, diventati oggi nove. E di questo ha parlato questa mattina Il Corriere della Sera, titolando in prima pagina "Milan, crisi senza fine". Ed in effetti non potrebbe essere altrimenti.