Altra stracittadina in programma. Il CorSera: "Inter in semifinale. Sfida con il Milan"

Dopo i due di campionato e la finale di Supercoppa Italiana, Milan ed Inter si sfideranno anche in semifinale di Coppa Italia a tre anni dall'ultima volta. In quell'occasione ad approdare alla finale di Roma, e vincere poi il titolo, fu la formazione di Simone Inzaghi, che quest'anno punta a fare en-plein con campionato e Champions League.

È sempre derby insomma, e pensare che le due squadre di Milano si sarebbero potute incontrare anche in Champions League se non fosse stato per il Feyenoord. In merito alla partita di ieri, caratterizzata da qualche polemica arbitrale, Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato: "Inter in semifinale. Sfida con il Milan".