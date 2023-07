Altri due colpi in attacco, Repubblica: "Il Milan cambia pelle"

Dopo aver acquistato 5 giocatori, il Milan ieri ha definito l'arrivo di altri due colpi: il primo, Noah Okafor, è già a Milano e sta svolgendo le visite mediche prima della firma questo pomeriggio; il secondo è Samuel Chukwueze, la cui trattativa si è definitivamente sbloccata e attende solo di essere chiusa definitivamente. La Repubblica stamattina propone un'analisi del mercato rossonero fino a questo momento, titolando: "Il Milan cambia pelle".

In particolare viene sottolineato come i 70 milioni dalla cessione di Tonali siano stati reinvestiti subito: 68 i milioni spesi tra Pulisic, Reijnders, Loftus e Okafor, con Sportiello e Romero presi a zero. Intanto si punta anche a Musah e a chiudere Chukwueze: un Milan che cerca di cambiare in ogni reparto.