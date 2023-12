Altro traguardo per Bennacer. Tuttosport: "Torna titolare dopo 7 mesi e mezzo"

vedi letture

Il mese di dicembre è stato un crescendo di notizie positive per Ismael Bennacer. A inizio mese il compleanno a cui ha fatto seguito, il giorno dopo, il ritorno in campo per la prima volta da maggio. Negli impegni successivi dei rossoneri ha trovato più volte la via del campo, sempre dalla panchina. Questa sera, a Salerno, tra turnover e indisponibilità varie dovrebbe ritrovare la titolarità.

Tuttosport questa mattina scrive: "Bennacer torna titolare dopo 7 mesi e mezzo". Da quella semifinale di andata di Champions League, sono passati esattamente 226 giorni. Da tanto tempo l'algerino non provava l'ebbrezza di scendere in campo dal primo minuto. Ismael giocherà in coppia con due nuovi che sta imparando a conoscere: Reijnders e Loftus-Cheek.