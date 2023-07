Anche De Ketelaere può partire, Tuttosport: "28 milioni posson bastare"

Il Milan sta cambiando tantissimo, specialmente dal centrocampo in su. Con tantissimi giocatori arrivati tra trequarti e attacco, la posizione di Charles De Ketelaere, che per il momento neanche nelle amichevoli americane ha mostrato segnali di riscossa, è sempre più in bilico. Anche il belga classe 2001, arrivato l'anno scorso come fiore all'occhiello del mercato rossonero, può partire. Tuttosport ha titolato così: "28 milioni posson bastare".

Qualche squadra come Aston Villa, Lipsia o Lens ha fatto dei sondaggi ma niente di più: chi si sarebbe spinto un po' più oltre è stato il PSV Eindhoven che però punta a una soluzione in prestito mentre il Milan vorrebbe rientrare nella spesa per non fare minusvalenza. Per centrare questo obiettivo il prezzo è fissato sui 28 milioni di euro.