Anche Il Giornale titola sull'affare rossonero: "Terracciano alla corte di Pioli"

La notizia del giorno, in casa Milan, è l'intesa raggiunta con il Verona per il difensore-centrocampista Filippo Terracciano, classe 2003 e figlio d'arte. Il Giornale questa mattina titola così in merito alla trattativa: "Affare concluso: Terracciano alla corte di Pioli". Nel sottotitolo il quotidiano generalista specifica anche che è stata battuta un po' di concorrenza: "Bruciata sul tempo la Fiorentina. Ma anche Dea e Juve pronte a inserirsi".

Milan e Verona si sono accordate sulla base di 5.5 milioni, bonus già inclusi. Il giocatore arriverà a Milano e firmerà un contratto quinquennale che lo legherà al Diavolo fino al 2028, con uno stipendio da 800mila euro a stagione. L'accelerata di ieri del team mercato rossonero è stata fondamentale per tagliare definitivamente fuori la concorrenza di Juventus e Atalanta che provavano a rientrare.