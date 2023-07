Anche il QS questa mattina conferma: "Il Milan accelera su Chukwueze"

Nella giornata di ieri MilanNews.it ha fatto il punto anche su Samuel Chukwueze che sarebbe tornato il primo nome anche per lo slot extracomunitario (QUI). Questa mattina il QS ha confermato le indiscrezioni e ha titolato così: "Il Milan vola negli Usa e accelera per Chukwueze". La stretta arriva anche perchè per Mehdi Taremi, l'altro candidato per lo slot da extracomunitario, non si sono registrati passi in avanti decisivi con il Porto che sta un po' nicchiando con il Milan.