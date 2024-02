Anche Tuttosport su Jovic: "Ha convinto il Milan a preparare la conferma"

Il quinto gol del campionato di Luka Jovic, il quarto arrivato dalla panchina, ha permesso al Milan di superare uno scoglio come il Frosinone che stava diventando insormontabile. Il rendimento del serbo, proprio dalla gara d'andata contro il Frosinone a inizio dicembre 2023, si è impennato e da quel momento il centravanti numero 15 è uno dei migliori rossoneri e dei più costanti come rendimento. Tuttosport per questa ragione oggi titola così: "Jovic ha convinto il Milan a preparare la conferma".

Jovic è arrivato all'ultimo secondo quest'estate e la Fiorentina se ne voleva talmente liberare che lo ha ceduto a zero ai rossoneri. Il Diavolo gli aveva dato un contratto di un anno che era provvisto di un'opzione unilaterale di rinnovo di un'altra stagione, diritto che il Milan eserciterà con ogni probabilità, anche solo per non perdere l'attaccante a zero. In base a come deciderà di muoversi sul mercato il club rossonero, verrà deciso anche il destino di Jovic.