Ancora emergenza in difesa contro il Sassuolo, Tuttosport: "Le due strade di Pioli"

vedi letture

Il Natale è passato ma non c'è stata nessuna magia per il Milan che rimane ancora in grande emergenza difensiva, anche in vista della sfida di sabato contro il Sassuolo. I rossoneri saranno senza Tomori ma recuperano Pellegrino, anche se difficilmente si vedrà in campo, soprattutto dall'inizio. Tuttosport questa mattina titola: "Le due strade di Pioli per la difesa del Milan".

I rossoneri hanno ripreso ieri gli allenamenti a Milanello e Pioli ha cominciato a studiare che difesa mettere in campo contro il Sassuolo. La prima opzione è di usare una linea a quattro normale, dando fiducia dall'inizio a Jan Carlo Simic in coppia con Simon Kjaer: in questo caso Calabria e Theo rimarrebbero nei propri ruoli di terzino. La seconda soluzione sarebbe quella di riproporre, accanto a Kjaer, Theo Hernandez con Florenzi scelto come laterale di sinistra. I prossimi allenamenti dirimeranno la questione.